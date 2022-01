Esimesed Tonga kohal tehtud vaatluslennud kinnitavad, et riigi väiksemad saared on saanud võimsas vulkaanipurskes ja sellele järgnenud tsunamis ränki purustusi – kohati on hävinud terved külad ning võimud pelgavad, et lisaks kahele seni teada olevale hukkunule lisandub ohvreid veelgi.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

«Inimesed satuvad paanikasse, inimesed jooksevad ja saavad vigastada. Võimalik, et surmi lisandub veel ja me lihtsalt palvetame, et see poleks nii,» ütles uudisteagentuurile Reuters Tonga esinduse asejuht Austraalias Curtis Tu’ihalangingie.

Tema kinnitusel näitavad Uus-Meremaa kaitseväe lennukitelt jäädvustatud fotod, et näiteks Mango saarel on hävinud terved külad ning lähikonnas asuval Atata saarel on hooned minema pühitud.