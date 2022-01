Hiina käskis postitöötajatel välismaiseid saadetisi desinfitseerida

Peking on võtnud sihiks juurida veebruaris toimuva taliolümpia eel riigist välja kõik koroonaviiruse juhtumid, ehkki ekspertide sõnul on viiruse levik posti teel ebatõenäoline.

Rida väikepuhanguid, sealhulgas Pekingis, on pannud proovile Hiina nulltolerantsi poliitika koroona suhtes, mida võimud on rakendanud samal ajal, kui muu maailm liigub järkjärgulise taasavamise poole.

Viimastel päevadel on Hiina ametnikud hakanud rääkima, et osa inimesi võis koroonaviiruse saada välismaalt tulnud saadetistelt.

Nende seas on üks naine pealinnast, kel väidetavalt pole teiste nakatunutega kontakti olnud. Viirusevariant, millega ta nakatus, sarnanes seejuures Põhja-Ameerikas leiduvaga.

Lisaks manitses postiteenistus avalikkust vähendama oste riikidest ja piirkondadest, kus on kõrgem epidemioloogiline risk. Siseriiklikke saadetisi tuleks käidelda rahvusvahelistest eraldi, et vältida ristsaastumist, lisas teenistus.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja USA haiguste kontrollikeskuse (CDC) teatel on nakatumise oht kokkupuutel saastunud pinnaga madal ja muutub aja möödudes aina ebatõenäolisemaks.

Singapuri Mount Elizabeth Novena haigla infektoloog Leong Hoe Nam ütles, et palju tõenäolisem seletus on nakatumine läbi asümptomaatiliste inimeste, kes on andnud valenegatiivse koroonaproovi.