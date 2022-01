Pärast kohtumist peetud pressikonverentsil toonitas Baerbock, et umbes 100 000 Vene sõduri koondamist Ukraina piirlile on keeruline põhjendada. «Raske on seda mitte ähvardusena mõista,» lausus välisminister, lisades, et olukord kujutab endast tõsist julgeolekuväljakutset. «Seda situatsiooni pole me ise valinud, aga me ka ei väldi seda.»