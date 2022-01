Vene väed saabusid manöövritele Valgevenes

Üle nädala kestnud läbirääkimised Moskva ja Lääne vahel ei ole kuigivõrd leevendanud hirmu, mida on külvanud mitmekümne tuhande Vene sõjaväelase koondumine Ukraina piirile.

Saksa välisminister Annalena Baerbock suundus täna esimesele otsekohtumisele ametivenna Sergei Lavroviga otse Kiievist, kus ta ütles Ukraina välisministrile, et Berliin annab Ukraina julgeoleku tagamiseks endast kõik.

Ukraina, USA ja Euroopa Liit on avaldanud Vene vägede koondumise pärast sügavat muret, ehkki Moskva invasiooniplaani eitab.

Moskva süüdistab omakorda Ühendriike ja NATO-t Vene julgeolekumurede eiramises ja on nõudnud alliansilt järeleandmisi, sealhulgas lubadust Ukrainat NATO-sse mitte lasta.

Kiiev on võidelnud Moskva-meelsete separatistidega riigi idaosas alates aastast 2014, mil Venemaa annekteeris Krimmi poolsaare.

Baerbocki visiidi eel kutsus Saksa kantsler Olaf Scholz Venemaad pingeid leevendama, hoiatades, et agressioonil Ukraina vastu oleks tõsised poliitilised ja majanduslikud tagajärjed.

Vene asekaitseminister Aleksandr Fomin kutsus välja mitukümmend kaitsealast diplomaati, nende seas 16 NATO riikidest, et neid manöövritest teavitada. Õppused toimuvad tema sõnul «välisagressiooni tõrjumiseks».

Briti kaitseminister Ben Wallace teatas esmaspäeval, et Suurbritannia saadab Ukrainale piirikaitseks relvastust.

«Ukrainal on täielik õigus oma piire kaitsta ja see uus abipakett täiustab tema võimet seda teha,» ütles ta.

Saadetava varustuse hulgas ei ole strateegilisi relvi ja need ei kujuta Venemaale ohtu, lisas ta, öeldes, et tegemist on kergrelvastuse, tankitõrjevahendite ja kaitsesüsteemidega.