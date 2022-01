Vene eksperdid: Kreml võib reaalselt näidata oma sõjalisi võimalusi

Venemaa välis- ja kaitsepoliitika nõukogu presiidiumi esimees, ajakirja Russia in Global Affairs peatoimetaja Fjodor Lukjanov ütles, et enne läbirääkimiste uut vooru USA ja NATOga võib Kreml võtta kasutusele «demonstratiivsed abinõud».

«Selleks et läbirääkimisi utsitada, oleks vaja demonstreerida oma kavatsuste tõsidust,» ütles Lukjanov. «See tähendaks potentsiaalse jõu näitamist, mis peaks kõneluste partnereid läänes veenma, et [Venemaa pakutud uut Euroopa julgeolekusüsteemi] on hädavajalik arutada. Ma arvan, et see on oma sõjaliste võimaluste demonstreerimine.»