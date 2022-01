Valge Maja: Venemaa võib rünnata Ukrainat ükskõik millal

«Ükski võimalus ei ole laualt maas,» ütles ajakirjanikele pressisekretär Jen Psaki, kelle sõnul on olukord äärmiselt ohtlik.

«Oleme praegu etapis, kus Venemaa võib igal hetkel alustada rünnakut Ukraina vastu,» ütles Psaki.

USA välisminister Antony Blinken kohtub reedel Genfis oma Vene kolleegi Sergei Lavroviga.

Ühe anonüümsust soovinud USA ametniku sõnul on Blinkeni eesmärk saada selgust, kas on ühist alust, mille pealt oleks Venemaad võimalik veenda Ukraina lähistelt tagasi tõmbuma.

Ukraina, USA ja Euroopa riigid on väljendanud sügavat muret seoses Vene vägede koondumisega Ukraina piiri lähedale. Moskva on korduvalt väitnud, et mingit invasiooni ei plaanita.

Kui Vene president Vladimir Putin peaks otsustama tungida Ukrainasse, kus Venemaa on juba annekteerinud Krimmi ja toetab venemeelseid separatiste Donbassis, siis sellel on «karmid majanduslikud tagajärjed», ütles Psaki.

Psaki süüdistas Venemaa liidrit, öeldes, et president Putin on tekitanud selle kriisi.

«Eksisteerib diplomaatiline tee edasi. Me kindlasti loodame, et nad valivad selle tee. On ka teine tee. See on venelaste otsustada, millise tee nad valivad ning tagajärjed on karmid, kui nad ei vali diplomaatilist teed,» rõhutas ta.

Psaki sõnul võib majandusmeetmete seas olla gaasijuhtme Nord Stream 2 kalevi alla panek. Torujuhe on valmis, kuid pole veel saanud kasutusluba.

Blinken lendas teisipäeval Ukrainasse, et kinnitada USA toetust.

Seejärel suundub ta edasi Berliini, et pidada neljapoolseid kõnelusi Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaaga.

USA ametniku sõnul leppis Blinken Lavroviga kõnelustes kokku telefonivestluses, kuid ütles, et on võimalik, et Venemaa ei ole huvitatud diplomaatilisest lahendusest.