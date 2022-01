Europarlament pööras feminismi ja paremale

«Ma olin 10-aastane, kui vastasin esimest korda telefonile, kus nats ütles mulle, et ma ei kuulu Rootsi, kus olin sündinud ja kasvanud. Ta ütles, et tapab mu, kui ma ei lahku oma koduriigist,» alustas kõnet roheliste kandidaat Alice Kuhnke. Tema kõnes oli selgelt tunda rootsi emakeele aktsenti, jume aga reedab ka isa poolt jooksvad Gambia juured.

«Uue feministliku horisondi nimel,» deklareeris juba enne täiskogu saali ette astumist Twitteris Sira Rego – kommunistide nimel kandideerinud hispaanlanna. «Feminism on tulnud kõike muutma, et uhkusega öelda, et ka Euroopa ajalugu on kirjutanud naised ja me jätkame selle kirjutamist.»