USA on mures Vene tuumarelvade võimaliku paigutamise pärast Valgevenesse

Vene üksused on liikumas Valgevenesse pärast seda, kui sealne autokraatlik riigipea Aleksandr Lukašenka teatas esmaspäeval, et Valgevene ja Venemaa korraldavad järgmisel kuul ühised sõjaväeõppused.

Anonüümsust soovinud ametnik ütles, et Valgevenesse saabuvate Vene üksuste suurus «läheb kaugemale sellest, mida me ootaksime tavapärastelt õppustelt».

«Ajastus on märkimisväärne ning, loomulikult, tekitab muret, et Venemaa võib kavatseda paigutada väed Valgevenesse ühisõppuste varjus selleks, et potentsiaalselt rünnata Ukrainat,» ütles ametnik.