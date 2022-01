Üle saja miljonäri tegid täna tavatu üleskutse: «Maksustage meid kohe.» Üleskutse järgneb rikkurite ja vabaühenduste toetatud uuringule, milles leiti, et varamaksu kehtestamisega maailma rikkaimatele inimestele saaks kaasata 2,52 triljonit dollarit aastas. See on piisav, et pakkuda koroonaviiruse vaktsiine kõigile ja tuua vaesusest välja 2,3 miljardit inimest.