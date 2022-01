Inglismaa hakkab uljalt koroonapiiranguid tühistama

Briti peaminister Boris Johnson andis selle sõnumiga analüütikute hinnangul märku, et ta on valmis Ühendkuningriigil laskma viirusega rahulikult koos elada.

Johnson rääkis ka võimalusest eemaldada kohustuslik eneseisolatsiooni nõue inimestel, kes on saanud positiivse koroonatesti tulemuse. Kui seni oli eneseisolatsiooni nõude rikkumise eest võimalik määrata kuni 10 000 naela trahvi, siis praegu arutab valitsus, kas see nõue on enam asjakohane ning kaalub võimalust eneseisolatsioon üldse ära kaotada.

Johnsoni pressiesindaja sõnul on julgustavaid märke sellest, et nakatumiste arv on kogu riigis vähenemas, kuid siiski on tervishoiusüsteem veel endiselt suure surve all, sest haiglas on palju patsiente – ainuüksi Inglismaal üle 16 000.