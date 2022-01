Ukraina välisminister: me ei plaani mingeid rünnakuid separatistide vastu

«Ukraina ei kavanda mingeid pealetungioperatsioone Moskva-meelsete piirkondade vastu riigi idaosas,» ütles Kuleba pressikonverentsil koos USA välisministri Antony Blinkeniga.

«Sel konfliktil on ainult üks lahendus ja see on poliitiline,» lisas ta, viidates tülile, mis lahvatas pärast seda, kui Moskva 2014. aastal Krimmi Ukrainalt annekteeris.

Blinken kohtub reedel Genfis Vene välisministri Sergei Lavroviga. «Meie jaoks on väga oluline, et need läbirääkimised oleksid edukad, muutes Venemaa käitumise vähem agressiivseks ja konstruktiivsemaks,» ütles Kuleba.

Blinken kutsus varem kolmapäeval Vene presidenti Vladimir Putinit valima «rahumeelset rada».

«Ma väga, väga loodan, et suudame hoida seda diplomaatilisel ja rahumeelsel rajal, kuid lõpuks on see president Putini otsus,» ütles Blinken USA Kiievi-saatkonnas kaks päeva enne kõnelusi oma Vene ametivennaga.

Kui Putin ei langeta otsust diplomaatia kasuks, valib ta «vastasseisu ja tagajärjed Venemaa jaoks», hoiatas USA välisminister.

Kuleba ütles, et Ukraina eeldab, et USA ja EL panevad kokku «tugeva sanktsioonipaketi» Venemaa vastu.