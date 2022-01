AK ⟩ Veiko Spolītis: valimisaasta tuleb Lätis kuum

Lätil on alati suur abi olnud Daugava (Väina) jõel asuvatest hüdroelektrijaamadest, mis erinevalt Leedust tagavad Lätile elektritootmisel iseseisvust kevadel, kui tulvavesi on kõrgel. Kaks kolmandikku aastast peab Läti aga elektrit importima ja prognoosid näitavad, et riigis kasvab nii toodetud elektrienergia maht kui ka tarbimine.

Maagaasi hinna määravad tarbija jaoks kaks peamist tegurit. Esiteks sõltub see hinnast, mille konkreetne ettevõte on gaasitarnijaga rahvusvahelisel börsil kokku leppinud. Teiseks, mis tarbijale eriti tähtis, sõltub hind omavalitsuse energiajulgeoleku poliitikast. See, millist hinda maksab tarbija, sõltub omavalitsuste aastakümneid tagasi tehtud otsustest. Kui omavalitsus on kõik munad ühte korvi pannud, on gaasihinna järsust kallinemisest sõltuval tarbijal probleeme.