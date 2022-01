Küll aga lausus sotsiaaldemokraadist valitsusjuht, et on väga vähe tõenäoline, et tema peaministriks olles taotleb Soome NATO liikmeks saamist. Samas toonitas Marin, et riik jääb oma varasema seisukoha juurde, et Soomel on õigus NATOga ühineda, kui nad ühel päeval peaks selle kasuks otsustama.