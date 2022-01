Eesti suursaadik Kasahstanis Toomas Tirs ütles videointervjuus Postimehele, et riigis jaanuari alguses puhkenud vägivaldsed rahutused on pealinnast Nur-Sultanist mööda läinud. Kasahstani riik tugevdas küll saatkonna juures politseivalvet, kuid alates tänasest on julgeolekumeetmed jälle tavapärased.