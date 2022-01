Pisarad voolavad mööda Antonina Zaitseva nägu alla, kui ta mõtleb võimalusele, et tema kodukandis separatistlikus Ida-Ukrainas võib varsti möllata jälle kuum sõda. «Kuidas me saame üksteist tappa?» küsib 72-aastane Donetski pensionär.

«Me kardame, et võitlemine algab taas. See on lihtsalt vaheaeg praegu,» ütleb naine, prillid külmast talveõhust udused.