«Mu vanem vend ja vennapoeg tulid mulle appi, kui see laine meie puhketoast läbi läks. Liikusime teise maja ossa, kui tuli suurem laine, see laine oli minu arvates mitte vähem kui kuus meetrit kõrge,» jutustas mees. «Pidage meeles, et ma olen puudega. Ma ei saa korralikult kõndida… ja kui ma kõnnin, ma arvan, et beebi käib ka kiiremini.»