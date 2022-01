President: Rumeenia on valmis Prantsuse vägesid võõrustama

Euroopas tuntakse üha enam muret võimaliku sõja puhkemise pärast, kuna Venemaa on koondanud Ukraina piirile mitukümmend tuhat sõdurit.

Moskva väidatab, et ei plaani invasiooni, kuid on samas esitanud Läänele pingete leevendamise tingimusena hulga nõudmisi, sealhulgas lubadust, et Ukrainat ei võeta kunagi NATO-sse.