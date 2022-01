CIA ulatusliku uurimise vahekokkuvõtte leidis, et valdav osa umbes tuhandest registreeritud Havanna sündroomi juhtumist on tingitud keskkonnast tulenevatest põhjustest, diagnoosimata terviseprobleemidest või närvipingest, mitte aga Venemaa, Hiina või mõne muu riigi tegevusest Ameerika Ühendriikide vastu.

Luureagentuur uurib edasi veel paarikümmet juhtumit, millele pole leitud selgitust. The New York Timesiga rääkinud ametniku sõnul võivad need pakkuda parimat võimalust teha kindlaks, kas mõni välisriik võib olla seotud kummaliste terviseprobleemidega, mis on tabanud USA diplomaate ja CIA töötajaid näiteks Havannas ja Viinis.