Berliinis korraldati kriisikohtumine Ukraina küsimuses

Baerbock lisas, et lääneliitlased ei kõhkle tegutsemast, isegi kui see tähendab meetmeid, mis võivad tuua neile endile majanduslikud tagajärjed.

Kuigi Saksamaa püüdis esialgu kinnitada, et gaasitoru on pelgalt kommertsprojekt, mida poliitilistel põhjustel ei tohi peatada, on kantsler Olaf Scholz hiljuti öelnud, et kõik on võimalik.