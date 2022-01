Küberrünnakuga sooviti Ukraina vastupanuvõimet haavata

Praegu küberturbeettevõtte CybExer Technologies juhatusse kuuluva, kuid varem välisluureameti eelkäija teabeameti peadirektorina töötanud Saksa sõnul viitab rünnaku käigus aset leidnud näotustamine, mille käigus häkker tungib veebiserverisse ja asendab seal hoitava kodulehe omaenda leheküljega, eelkõige Moskvale, kuigi praegu on veel alles ka teoreetiline võimalus, et tegemist oli lihtsalt soodsat võimalust näinud küberkurjategijatega.

«Sedalaadi küberrünnaku eesmärk on näidata, et rünnak toimus ning sellega ühtlasi Ukrainat haavatavana näidata. Küberrünnakuga saab täita kaht eesmärki: kahjustada Ukraina taristut ning kahjustada psüühilise survega moraalset vastupanuvõimet. Eeldatakse, et ajakirjandus võtab selle samuti üles ning nii see paanikaefekt ühiskonnas levibki,» lisas Saks Postimehele.