Niinistö ja Putin arutasid telefonitsi Euroopa julgeolekuolukorda

Presidendi kantselei avalduse kohaselt vesteldi geopoliitikast, sealhulgas Euroopa julgeolekust ja olukorrast Ukrainas. Niinistö tõi vestluses esile, et Soome kasutab oma julgeolekupoliitikas täielikku enesemääramisõigust.

Niinistö ütles Putinile, et on olukorra üle tõsiselt mures, ning rõhutas rahu säilitamise vajadust Euroopas. Vestluses rõhutati vajadust leida lahendusi käimasoleva dialoogi raames.

Putin esitas üksikasjaliku ülevaate Venemaa fundamentaalsest lähenemisest ning märkis, et Moskva ootab konkreetset, detailset kirjalikku vastust dokumendikavanditele, mis annavad Venemaale õiguslikud tagatised julgeoleku valdkonnas, ütles Kremli pressiteenistus.

Selle nädala algul arutas Niinistö Euroopa julgeolekuolukorda ka telefonivestluses USA presidendi Joe Bideniga. See telefonikõne toimus Ühendriikide initsiatiivil.

Soome enesemääramisõigus on viimastel nädalatel pakkunud kõneainet, sest Venemaa esitas NATO-le nõudmise enam itta mitte laieneda. Seda tõlgendati ka Soomet puudutavana ning NATO avatud uste poliitika lõppemine vähendaks Soome võimalusi otsustada oma julgeolekuolukorra lahenduste üle. Teisalt kinnitas Venemaa, et austab Soome enesemääramisõigust.

Niinistö tõi ka oma uueaasta kõnes esile selle, et Soome otsustab ise võimaliku NATO liikmelisuse osas. Ka peaminister Sanna Marin on öelnud, et Soome otsustab oma julgeolekupoliitika ise.