Lavrov: USA vastab Moskva nõudmistele järgmisel nädalal kirjalikult

«Me jõudsime kokkuleppele, et me saame järgmisel nädalal kõigile oma nõudmistele kirjaliku vastuse,» ütles Lavrov pärast kohtumist.

«Antony Blinken nõustus, et meil peaks olema mõistlik dialoog ning ma loodan, et emotsioonid vähenevad,» ütles Vene välisminister.

Venemaa pole «kunagi» ähvardanud «Ukraina rahvast», ütles Lavrov. Moskva on mures «mitte kujutletavate ohtude, vaid tõeliste faktide pärast», ütles Lavrov lisaks. See hõlmab ka Lääne relvade ja sõjaväeinstruktorite saatmist Ukrainasse.

Liiga vara on rääkida tippkohtumisest presidentide Joe Bideni ja Vladimir Putini vahel.

«Ma ei saa öelda, kas me oleme õigel teel. Me teame, kui me saame vastuse,» ütles Lavrov.