Biden võõrustab veebruaris Saksa liidukantslerit

Saksa ajakiri Der Spiegel kirjutas reedel, et riigi uus liider olevat keeldunud sel nädalal kutsest viimase hetke kohtumisele USA presidendiga arutama Vene-Ukraina kriisi.

«Võin teile öelda, et teated sellest, et kantsler on juba tagasi lükanud president Bideni viimase hetke kutse, ei ole täpsed,» ütles Scholzi pressiesindaja AFP-le.

«See jutt on täiesti vale, see on väljamõeldis. Presidendil on juba olnud kantsleriga hea vestlus ning ta ootab teda veebruaris Washingtoni,» ütles USA ametnik, kes saatis tagasilennul Euroopast välisminister Antony Blinkenit.

Berliin pole visiiti Valgesse Majja veel ametlikult kinnitanud.

Saksamaa on läbirääkimiste keskmes seoses lubatud enneolematute sanktsioonidega, millega lääs on Venemaa Ukrainasse tungimise korral ähvardanud.

Washingtoni kavandatava vastuse üks võtmeosi on, et Berliin ei võtaks kasutusele Venemaa ja Saksamaa vahelist gaasitoru Nord Stream 2, mis on Kremli majanduslike ambitsioonide jaoks ülitähtis.