Briti poliitik süüdistab valitsust Johnsoni vastaste šantažeerimises

Valitseva Konservatiivse Partei parlamendiliige William Wragg väidab, et Johnsoni väljavahetamist nõudvaid seadusandjaid hirmutatakse ja šantažeeritakse. Tema sõnul on mässumeelseid parlamendiliikmeid ähvardatud, et nende ringkonnad jäetakse ilma riiklikust rahastusest ja nende kohta lekitatakse ajakirjandusse piinlikke lugusid.