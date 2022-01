Taliban: Oslo kõnelused aitavad rahule üle minna

«Islamiemiraat on astunud samme läänemaailma nõudmistele vastamiseks ja me loodame tugevdada diplomaatiaga oma suhteid kõigi riikide, seal hulgas Eurpoopa riikidega ja Läänega üldiselt,» ütles Zabihullah Mujahid AFP-le.

Augustist alates on humanitaarolukord Afganistanis järsult halvenenud. Rahvusvaheline abi jäi Talibani võimuletulekuga seisma ja USA külmutas 9,5 miljardi dollari väärtuses Afganistani keskpanga varasid.

Talibanil on kavas ka kohtumised afgaani kodanikuühiskonna esindajate, seal hulgas naisliidrite ja ajakirjanikega.

«Aga me peame rääkima riigi de facto võimudega. Me ei saa lubada, et poliitiline olukord viib veelgi rängema humanitaarkatastroofini.»