Kasahstanis on pärast rahutusi vangi langenud üle 400 inimese, kahtlustatavaid ligi tuhat

Riigiprokuratuuri esindaja Eldos Kilõmžanov ütles laupäeval, et 464 kahtlusalust said süüdistuse terrorismis ja massirahutuste korraldamises.

Kokku on aga vanglates 970 kahtlustatavat, kellele heidetakse muuhulgas ette ka vargusi, seadusevastast käitumist ja relvade omamist. Kilõmžanovi sõnul on 73 kahtlusalust kehaliselt vigastatud ja neist 29 on tulirelvadest saadud haavade tõttu suunatud linna haiglatesse ravile.

Mitu kinnipeetut on pärast vabastamist väitnud, et neile sai osaks piinamine.

Kokkupõrked tekitasid spekulatsioone selle kohta, et 68-aastase president Kassõm-Žomart Tokajevi ja tema pikalt ametis olnud eelkäija, 81-aastase Nursultan Nazarbajevi vahel on lõhe. Endise juhi mõjukaid sugulasi on vabastatud võtmekohtadelt nii äris kui ka riigijuhtimises ning Tokajev on ohjad tugevamalt enda kätte haaranud.