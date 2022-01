Berlusconi loobus Itaalia presidendiks kandideerimast

85-aastane Berlusconi tegi nädalaid kampaaniat kulisside taga, kuid vaid vähesed analüütikud uskusid, et tal on piisav toetus võitmiseks.

Peamine kandidaat on endiselt peaminister Mario Draghi. Endine Euroopa Keskpanga president on juhtinud Itaalia rahvusliku ühtsuse valitsust viimase aasta jooksul.

Berlusconi aga rõhutas laupäeval, et Draghi peaks jääma praegusesse ametisse kuni järgmiste üldvalimisteni 2023. aastal.

Salajase parlamendihääletuse tulemused on Itaalias alati olnud ettearvamatud.

Seitsmeks aastaks valitava presidendi ametikoht on suuresti tseremoniaalne, kuid poliitiliste kriiside korral on tal voli parlament laiali saata ja uus peaminister valida ning nõrgaks peetavale koalitsioonile mandaadi andmisest keelduda.

Praegu vajab Itaalia stabiliseerivat juhti rohkem kui kunagi varem, sest Draghi valitsuses võimu jagavate väga eripalgeliste parteide vahel on hakanud järgmise aasta valimiste eel lahkhelid tekkima. Kardetakse ka, et Draghi presidendiks saades võib pandeemiajärgne taastumine seiskuda.

Pärast seda, kui ametist lahkuv president Sergio Mattarella 2021. aasta veebruaris Draghi peaministriks tõi, on valitsus püsinud märkimisväärselt ühtsena, kuid viimasel ajal on hakanud ilmnema murdekohad, eriti seoses koroonaviiruse reeglitega, ning see tekitab kahtlusi, kas valitsus 2023. aasta valimisteni püsib.