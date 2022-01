«Krimmi ei saa kunagi tagasi.» Saksa mereväe ülem sai venesõbraliku soolo tõttu ametist priiks

«Krimmi poolsaar on läinud. See ei tule kunagi tagasi, see on fakt,» märkis viitseadmiral Schönbach.

«Putin tahab, et teda respekteeritakse,» sõnas ta, lisades, et see on vähim, mida on võimalik talle anda. «Ja ta ilmselt väärib seda.»

Saksa kõrge sõjaväelase väljaütlemisele reageeris Ukraina välisministeerium, kes pidas seda «kategooriliselt aktsepteerimatuks».

«Saksa partnerid peavad lõpetama ühtsuse õõnestamise selliste sõnade ja tegudega ning Vladimir Putini julgustamise uuele rünnakule Ukraina vastu,» ütles Kuleba päeval kommenteerides Saksamaa otsust mitte lubada relvade tarnimist Kiievile. Ukraina on seni osutatud abi eest tänulik, kuid Berliini nüüdsed avaldused valmistavad pettumust, lisas ta.

Saksa kaitseministeeriumi kõneisik kohalikule ringhäälingule ZDF, et Schönbachi «ajastus ja sõnakasutus ei ühti kaitseministeeriumi positsiooniga selles küsimuses».

Peagi ilmus ka Schönbachilt Twitteris vabandus, kus ta tunnistas tehtud viga. «Minu väljaütlemised peegeldasid minu, mitte kaitseministeeriumi ametlikku seisukohta.»