Taliban: kurjategijatest teisitimõtlejaid võib vangistada

Pärast võimuletulekut augustis on Taliban ajanud jõuga laiali rahvakogunemisi, kasutanud vägivalda ajakirjanike vastu ning pidanud kinni kriitikuid.

Sel nädalal teatasid aktivistid, et nende kaks kaaslast peeti kinni nende kodudes Kabulis pärast osalemist meeleavaldusel.

ÜRO abimissioon Afganistanis kutsus Talibani jagama informatsiooni Tamana Zaryabi Paryani ja Parwana Ibrahimkheli kohta, kes võeti väidetavalt kinni kolmapäeva öösel.

Talibani valitsuse pressiesindaja Zabihullah Mujahid eitas, et ühtegi naist peetakse kinni, kuid ütles, et võimudel on õigus «arreteerida ja pidada kinni teisitimõtlejaid, kes rikuvad seadust».

«Keegi ei tohiks tekitada kaost, kuna see rikub rahu ja korda,» ütles ta AFP-le intervjuus.

Afganistanis on korraldatud hulk väiksemaid meeleavaldusi naiste õiguste nimel, mis on patriarhaalses moslemite riigis viimase 20 aasta jooksul paranenud.

Taliban on aga keelanud kõik loata korraldatud meeleavaldused.

«Kui see juhtuks ükskõik, mis muus riigis, siis sellised inimesed peetaks kinni,» ütles Mujahid. «Me ei luba ebaseaduslikku tegevust.»

Ajal, mil Taliban soovib rahvusvahelist tunnustust, et saada välisriikides kätte oma külmutatud vahendid, on nad suuresti hoidunud reeglite kehtestamisest, mis võiksid välismaailma liialt ärritada.

Samas on kohalikud ametnikud kehtestanud reeglid, mis vastavad islamiseaduste kohalikule tõlgendusele.

Enamikul tüdrukutel Afganistani provintsides pole lubatud naasta keskkoolidesse, riiklikud ülikoolid on suletud ning naised on keelatud suures osas riiklikes ametites.

Pikematel käikudel peab naisi saatma lähisugulasest mees ning Kabulis on antud naistele korraldus ennast katta. Tavaliselt on seda Talibani posteritel illustreeritud burkaga. Reedel teatasid kaks vabaühenduse töötajat Badghisi provintsis, et usupolitsei ähvardas lasta maha naistöötajad, kes burkat ei kanna.

Mujahid, kes on ka kultuuri- ja informatsiooniminister, ütles, et uued usupolitsei liikmed on uued ja mitte väga professionaalsed. «Neid pole välja õpetatud,» sõnas ta.

Mujahid ütles, et tüdrukud lubatakse provintsides tagasi kooli «tuleval aastal». Tema sõnul hoiab Afganistani võime tagasi nõrk majandus ja uute võimude kogenematus.