Lõuna-Korea tasus Iraani külmutatud varadega Teherani võlgu ÜROle

Iraanil on enam kui seitse miljardit dollarit naftatarnete eest, mis külmutatud kahes Lõuna-Korea pangas USA sanktsioonide tõttu.

Eelmisel aastal, pärast mitu kuud kestnud läbirääkimisi, lubati Iraanile ligipääs rahale, mille USA rahandusministeerium on blokeerinud. Selle abil sai Iraan juunis oma hääletusõiguse tagasi, et see saaks hääletada uute liikmete võtmise üle ÜRO Julgeolekunõukogusse.