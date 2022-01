Uus-Meremaa peaminister jätab koroonapuhangu tõttu pulmad ära

Ardern ja tema ammune elukaaslane Clarke Gayford ei ole pulmapäeva ametlikult teatanud, kuid arvatakse, et see oli kavas lähinädalatel.

«Selline on elu,» ütles Ardern vastuseks ajakirjaniku küsimusele, mis tunne on ise oma pulmad ära keelata.

«Ma ei ole teistsugune kui tuhanded teised uusmeremaalased, kellele on pandeemia palju hullemini mõjunud. Kõige rängem on see, kui ei saa olla koos lähedase inimesega, kes on raskelt haige. See ületab kaugelt minu kogemuse kurbusest.»