INTERVJUU ⟩ Ukraina raadasaadik Oleksi Gontšarenko: iga Ukraina linn muutub kindluseks

​Milline on teie hinnang praegusele Ukraina julgeolekuolukorrale? Kas sõda on tulemas?

Esimese asjana ütleksin, et me oleme sõjas juba kaheksa aastat, seega ei saa öelda, et sõda algab. Me juba oleme sõjas. Küll aga oleks see uus peatükk ja võib-olla suurem kui eelmine. See on väljakutse kogu maailmale, mitte ainult Ukrainale. Tagajärjed saavad olema kohutavad, vähemalt Euroopale.

Kas see, mis praegu toimub, on reaalne või on see väljapressimine? Ma ei tea ja keegi ei tea. Me vajaksime psühhiaatrit, et paremini aru saada. Putin ei ole terve inimene. Ta olnud nii kaua diktaator, et ta pole enam adekvaatne.

See sõda ei annaks Venemaale midagi. See oleks karm sõda. Ukraina on valmis. Iga meie linn oleks nagu kindlus tema vastu. Isegi sõjalisest vaatevinklist oleks see Venemaale kohutav. Ka majanduslikust vaatevinklist kohutav. Kas see aga tähendab, et sõda on võimatu? Kahjuks ei.

Mida annaks veel teha, et sõda ära hoida?