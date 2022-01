Oslos algasid Talibani ja afgaani kodanikuühiskonna liikmete kõnelused

Tegemist on Talibani esimese visiidiga Euroopasse pärast võimu haaramist Afganistanis augustis. Talibani esindajad on käinud visiitidel Venemaal, Iraanis, Kataris, Pakistanis, Hiinas ja Türkmenistanis.

Muttaqi püüab kõnelustega ilmselt saavutada, et ligi 10 miljardit dollarit, mis USA ja teised lääneriigid on külmutanud, Afganistanis valitsevat kohutavat humanitaarkriisi arvestades Talibanile kättesaadavaks tehakse.

Uus valitsus on saanud ÜRO abiga pisut raha impordi, seal hulgas elektri eest tasumiseks, maailmaorganisatsioon hoiatab aga, et miljon Afganistani last on näljas ja enamik riigi 38 inimesest elab allpool vaesuspiiri.