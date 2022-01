Arvukalt inimelusid nõudnud vägivaldsete rahutuste tunnistajaks sattunud Almatõ väljaande Steppe ajakirjanikud Moldir Mukhit ja Daniya Yermekkyzy ei suuda siiamaani uskuda, et see kõik toimus nende kodulinnas nende endi silme all. Rahumeelselt alanud meeleavaldust kajastanud naised sattusid ühel hetkel tulistamise ja vägivalla keskele.