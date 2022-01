Brüsselis protestisid tuhanded inimesed koroonameetmete vastu

AFP ajakirjanike sõnul tundus seekordne osalejate arv suurem, kui varasematel meeleavaldustel, mis läbi Brüsseli Eurooa Liidu peakorteri suunas on liikunud ja mille käigus on toimunud ka kokkupõrkeid politseiga.

«See, mis on toimunud alates 2020. aastast, äratas inimesi korruptsiooni osas,» ütles Francesca Fanara, kes oli saabunud Lille'ist Prantsusmaa põhjaosas. «Tulin selleks, et marssida koos.»

EL-i tervishoiuamet kinnitas reedel, et omikrontüvi on muutunud praeguseks valdavaks EL-is ja seda ümbritsevates riikides.

Kuid kuna omikronist põhjustatud sümptomid on leebemad ning vaktsineerituse tase on kõrge, tähendab see, et tervishoiusüsteemid pole varasemate viiruselainetega võrreldes sama suure koorma all.