Savin oli hädaabisignaali saatnud välja reede varahommikul, seisis meeskonna avalduses. Jean-Jacquesi tütar Manon Savin oli juba varasemalt teatanud sotsiaalmeediast, et isa poolt saadetud hädaabisignaal tähendab, et ta on «suurtes raskustes.» Prantsuse, Portugali ning Ameerika ametnikke teavitati ohust otsekohe, vahendab Washington Post.