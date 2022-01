Intervjuus New York Postile sõnas Pompeo, et kõik sai alguse 14. juunil 2021. aastal, kui ta astus kaalule ning nägi, et oli saavutamas isiklikku rekordit – pea 136 kilogrammi. Järgmisel päeval ärgates aga ütles ta oma naisele Susanile, et aitab: «Täna on see päev.»