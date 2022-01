Briti peaminister Boris Johnson hoiatas esmaspäeval Moskvat, et see riskib Ukrainasse tungides «uue Tšetšeeniaga,» mis läheb maksma inimelusid ja toob karmid majandussanktsioonid.

«Venemaa vaatevinklist oleks Ukrainasse tungimine valus, vägivaldne ja verine,» ütles Johnson. «On väga oluline, et Vene inimesed mõistaksid, et see võib olla uus Tšetšeenia.»