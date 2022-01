Mali sanktsioone pidurdab ELi külalislahkus

ELi kõrge esindaja Josep Borrelli sõnul on leidnud kinnitust fakt, et Mali võimud on hakanud kasutama nn wagnerlasi ehk Vene palgasõdureid. Varem Bamakot sellise sammu eest hoiatanud ja mullu Vene palgasõdurite saabumise tõttu oma Kesk-Aafrika missiooni lõpetanud ühendusele pole see vastuvõetav. Samuti ei aktsepteeri nad seda, et hunta keeldub korraldamast demokraatlikke valimisi.