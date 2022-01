Teine Barkhane’i riik langes sõjaväeliste riigipöörajate kätte

Eile hommikul jõudis rahvusvahelistesse uudistekanalitesse teade, et Burkina Faso sõjaväelased on ülestõusu käigus Kaboré kinni pidanud ja hoiavad teda nüüd ühes baasis.

Lõunaks kinnitas Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendus (ECOWAS), et nende liikmesriigis Burkina Fasos on toimunud riigipöördekatse. Mässu tõstnud ja riigipea kinni võtnud sõjaväelaste põhinõudmised olid, et nad saaksid piisavalt vägesid ISISe ja Al-Qaeda kohalike harudega võitlemiseks, et riigi sõjaväe ja luure juhtkond välja vahetataks ning et langenud ja vigastatud sõdurite perede eest paremini hoolitsetaks.