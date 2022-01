USA on pannud 8500 sõjaväelast kõrgendatud valmisolekusse

«On väga selge, et venelastel ei ole praegu kavatsust olukorda deeskaleerida,» ütles Pentagoni pressiesindaja John Kirby ajakirjanikele.

Enamikku kõnealustest vägedest kasutataks NATO kiirreageerimisjõudude tugevdamiseks, kui see vajalikuks osutub.

«See, mis siin käib, on kindlustunde lisamine meie NATO liitlastele. See saadab Putinile väga selge signaali, et võtame oma kohustusi NATO ees tõsiselt,» seletas Kirby.