Ukraina kaitseminister: andmeid Vene rünnaku ettevalmistamisest ei ole

«Tänase päeva seisuga osutavad meie ja meie partnerriikide luure kogutud andmed üsna samasugusele olukorrale kui eelmise aasta kevadel enne lihavõtteid. Sest tänaseks, praeguse hetke seisuga ei ole Vene vägi loonud ühtegi löögirühma, mis osutaks, et nad lähevad homme rünnakule,» sõnast Reznikov teleusutluses.

Ta rõhutas, et «on ohustsenaariume, need on tõenäolised tulevikus».