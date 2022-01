Taliban võttis kinni mitukümmend ebaseaduslikult riigist lahkujat

Mõned riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid on pärast seda saatnud tšarterlende kodumaalt lahkuda soovivaid afgaane ära tooma, aga Taliban on hakanud seda üha enam takistama.

Taliban on kinnitanud, et lahkuda võib igaüks, kel on õiged dokumendid, seal hulgas sihtriigi viisa. Vajalike dokumentide hankimine on aga äärmiselt raske, sest riigis tegutseb vaid käputäis saatkondi.