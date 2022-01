Austraalia teatas täna, et parasjagu Tonga poole teel oleva sõjalaeva Adelaide meeskonna liikmete seas on tuvastatud 23 koroonaviirusega nakatumise juhtu. Riigi kaitseminister Peter Dutton ütles, et alus jääb merele seniks, kuin eksperdid hindavad riske, mis võiks kaasneda selle randumisega Tonga pealinnas Nuku'alofas.