INTERVJUU ⟩ Julgeolekuekspert Dmitri Teperik: Ukraina pole arvestanud ohuga põhjast

Ka kohalikud ajakirjanikud, kellele andsin eile Harkivis intervjuu, ning eksperdid ja ajakirjanikud, kellega kohtume täna siin Sumõs, teavad, et teema on päevakajaline. Tänavaküsitlustes küsitakse inimestelt tihti, mida nad teeksid võimaliku sõjalise agressiooni korral. Kas nad on üldse selleks valmis ja nii edasi. On tunda, et pinge on õhus, aga tavakäitumises see välja ei paista. Kõik me oleme ju inimesed ja arvan, et ka ukrainlased on kui mitte hirmul, siis murelikud.