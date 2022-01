Nancy Pelosi kavatseb east hoolimata taas kongressi kandideerida

USA kongressi kõrgeim demokraat ütles eile, et kavatseb kandideerida 19. ametiajaks, et jätkata võitlust demokraatiat ähvardavate eksistentsiaalsete ohtudega. Eeldati, et märtsis 82-aastaseks saav esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi paneb ameti maha ajal, mil parteid võib oodata raske lüüasaamine tänavustel vahevalimistel.