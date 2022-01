Minister: Läti riigikaitse vajab lähiaastail 350 miljonit eurot

Ta ütles, et ministeerium on koostanud juba plaanid, mida ta kavatseb valitsuse ja seimiga arutada.

«Me mõistame, et praegu näha olevad väljakutsed, eriti Venemaalt, ei kao äkitselt. Ja me näeme niisamuti, et Eesti eraldas oma relvajõududele täiendavaid vahendeid, samuti veidi siseasjadele, et soodustada relvajõudude kiiremat arengut,» ütles Pabriks.