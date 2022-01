Oma avalduses ütles Johnson, et kui Venemaa peaks Ukrainasse tungima, panustab Suurbritannia täiendavate sõduritega, et tagada NATO liitlaste kaitse. «Pole midagi uut selles, et suured ja võimsad riigid kasutavad toorest jõudu, et hirmutada mõistlikke inimesi järele andma ning leppima vastuvõetamatute nõudmistega,» ütles Johnson.