Süüria kurdi võitlejad vallutasid Ghwayrani vangla Islamiriigilt tagasi

Kurdide Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) esindaja Farhad Shami ütles, et mitu päeva kestnud operatsioon päädis täieliku kontrolliga vangla üle ning et sinna taganenud ISi võitlejad alistusid.

«Nad ütlevad, et kardavad, et nad lastakse maha, kui nad üritavad välja tulla. Nad paluvad toitu, vett, ravimeid,» ütles inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch töötaja Letta Tayler, kes on kontaktis kolme kinnipeetuga, kellest üks on alaealine.