NATO vastas Venemaale. Blinken: tegime Moskvale selgeks, et Ukraina võib ise endale liitlased valida

«Me tegime selgeks, et on aluspõhimõtted, mida me oleme pühendunud järgima ja kaitsma, seal hulgas Ukraina suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus, ning riikide õigus valida ise oma julgeolekukorralduse ja alliansid,» ütles Blinken pärast seda, kui USA suursaadik Moskvas John Sullivan edastas kirja Vene välisministeeriumile.

Blinkeni sõnul öeldi kirjas Venemaale selgelt, et Kiiev võib ise valida endale liitlased. Sellega tõrjus Washington Moskva nõudmise anda lubadus, et Ukrainat ei võeta kunagi NATO liikmeks.

USA välisminister ütles, et ta räägib lähipäevil oma Vene kolleegi Sergei Lavroviga.

Blinken märkis, et otsus järgmiste sammude astumisest on Venemaa käes ning USA on valmis erinevateks stsenaariumiteks.

Ta lisas, et USA andis vastuses Venemaa ettepanekutele neile omapoolse hinnangu ning esitas USA, tema liitlaste ja partnerite kartused Venemaa sammude suhtes.

USA määratles ka need valdkonnad, kus peetakse võimalikuks edusamme suhetes Venemaaga. Nende seas on relvastuskontrolli režiim, samuti võimalused suurendada läbipaistvust ja stabiilsust.

Diplomaadid: NATO andis kolmapäeval Venemaale kirjaliku vastuse

NATO andis kolmapäeval oma kirjaliku vastuse Venemaa nõudmistele uute julgeolekugarantiide kohta, see edastati Venemaa suursaadikule Belgias, ütlesid diplomaadid AFP-le.

«NATO edastas oma ettepanekud Venemaale täna pärastlõunal, paralleelselt USA-ga,» ütles üks alliansi ametnik.

Moskva nõudis muu hulgas, et NATO annaks lubaduse, et Ukrainast ei saa kunagi alliansi liiget.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg annab kolmapäeva õhtul pressikonverentsi alliansi kirjaliku vastuse kohta.

Ta on varem öelnud, et NATO on valmis kuulama Venemaa «muresid», kuid ei kavatse teha järeleandmisi oma aluspõhimõtetes.